〈南部〉做月餅初體驗 獨居翁甜憶兒時

2017-09-21

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣關山鎮獨居的七十八歲鍾文郎阿公在中秋節前夕，回憶起兒時和家人參加廟會猜燈謎贏得月餅過往，華山基金會義工們得知後，昨天發起為鍾阿公圓夢計畫，把阿公家的騎樓變成臨時烘焙工作室，帶著阿公做月餅，再由阿公當出題官，讓義工猜燈謎，重溫兒時回憶。

鍾文郎日前與華山關山代理站長左恩萁憶起兒時中秋節，特別懷念參加村里舉辦的猜燈謎活動，鍾文郎說，小時候家境不好，人口眾多，可以分得一口月餅吃，是件奢侈的事，因此猜燈謎吃月餅，就成為兄弟姊妹最愛的中秋節活動，都會努力猜對燈謎，才有機會吃到整整一塊的月餅，「好懷念那種節慶氣氛」。

義工們聽到左恩萁分享這個故事後，決定為鍾文郎舉辦一場小型猜燈謎活動，並讓阿公自己動手做月餅，雖然鍾文郎身體右半邊中風，右手無法活動，看著眼前的月餅材料，仍靠著左手完成擀麵皮、包餡、壓模，最後把月餅送進烤箱，每個步驟全都自己來。

等候月餅出爐過程中，鍾文郎當起關主，出題讓義工猜謎，猜對的，就送出親手做的月餅當禮物，不過，鍾文郎生平第一次做月餅，見月餅出爐後，嘴饞地先拿一塊嘗鮮，吃到自己做的月餅，開心直說「原來自己做的最好吃。」

華山基金會台東縣站長王淑柔表示，再過兩週就是中秋節，基金會為偏鄉獨居長輩籌募關懷禮，原本預計台東縣要發放九百九十八份，截至昨天，尚有七百四十七份尚無著落，盼有更多民眾一同關懷偏鄉弱勢長輩。