〈南部〉改善屏鵝公路塞車 智慧交控取代交管

2017-09-21

台一線水底寮到楓港先實施

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警方為解決恆春半島假日塞車問題，將改變過去以人工管控重要路口號誌的作法，透過現代科技計算出最即時的交通流量，統一由位於交通隊的交控中心控管沿線號誌，發揮紓解車潮最大效能，第一階段將先從省道台一線水底寮至楓港段實施，希望能趕在明年春節前啟用。

縣警局交通隊指出，調撥車道及延長紅綠燈時間是假日塞車時最常見的疏導車流作法，不僅耗費警力，且效果常侷限於路口及特定路段，為有效發揮交管警力，並達到疏導車流目的，已向中央及縣府爭取到二年二千七百多萬元經費，分階段建制智慧型交控設備。

可節省警力 盼明年春節前啟用

根據規劃，第一階段先從省道台一線水底寮五叉路口至楓港加油站路段做起，全長約三十公里，共二十八個大小路口，沿線將設置紅外線掃描系統，計算出各路口間的即時車流量，再由交通隊交控中心統一管控各路口的紅綠燈秒數，達到疏導車流的最大效能，將原本須管控路口號誌的警力，運用於其他交通勤務。

交通隊表示，通往恆春半島的屏鵝公路是屏東縣假日最易塞車的交通要道，將分階段導入智慧型交控設備，第一階段希望能趕在明年春節前啟用，再逐年爭取經費推廣於全縣各主要道路。