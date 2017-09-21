〈南部〉不放棄每個孩子 特教老師曾健瑋獲獎

2017-09-21

南市表揚近700位優良教師

〔記者劉婉君／台南報導〕「每個孩子都有屬於他的亮點，老師就是要引導他們，讓亮點發光發熱。」慶祝教師節，南市昨表揚近七百位優良教師。保西國小資源班教師曾健瑋，將藝術融入學生的社會技能課程中，幫助學生表達內心的聲音；建興國中資優班老師楊志鴻不只帶領學生參加國際科學競賽奪金，也透過爬山等方式，引導學生培養良好的人格特質，兩人均獲選為教育部優良特殊教育人員。

美術結合資源班特殊教育

曾健瑋任教十二年，將美術專長與資源班的特殊教育結合，引導語言弱勢的學生藉由捏陶等表達性藝術媒材，傳達心裡的話。他說，「每一個孩子都擁有公平的受教權」，特教孩子也有自己的專長，針對不同需求的孩子，要運用不同的策略讓他們發揮優勢能力。

曾有一位學習障礙學生捏出一隻螢火蟲後，告訴他「我長大以後要和螢火蟲一樣發光發熱，幫助大家」。讓曾健瑋感動於每個孩子均有自己的亮點，更堅決「每個孩子都不能輕易放棄」。特教的路很長，有時他覺得疲憊想停下來時，看到孩子的成長，就會非常感動，繼續向前進。

楊志鴻從事教職已廿九年，他說，資優教育在外界看來是錦上添花，實際上，特殊教育是提供特殊學生適才適性的學習課程服務，在學生的學習成績之外，他更在乎的是學生的感受及人格特質，要注意學生的同質性與異質性，調配適合的課程教學，引導獨立研究、探索，設計爬山的成年禮活動，也讓學生從手腳並用爬高山過程中，體會到研究的過程可能不會太順遂，有時會遇到挫折，有時必須合作。

楊志鴻 培育逾10位奧林匹亞金牌國手

楊志鴻每年都會帶學生參加科展或國際科學競賽，目前已培育超過十位世界科學奧林匹亞金牌國手，上月並在越南「東協加三國資優學生科學競賽」中，獲得實驗技能競賽總冠軍及多面獎牌，月底還要再帶隊征戰全國科展，他說，「到國外參賽不只學生成長，看到其他國家一直在進步，自己也被激勵必須不斷努力。」

教育局昨天在國立台南生活美學館舉辦教師節表揚大會，由代理市長李孟諺頒獎給四位教育部師鐸獎、兩位教育部奉獻獎、廿三位台南市師鐸獎、包括曾健瑋及楊志鴻在內的八位優良特殊教育人員及六百五十八位資深優良教師。