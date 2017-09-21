〈南部〉少康營區建公園 改善小港空品

2017-09-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國軍撤出後閒置多年的小港少康營區，市府透過公辦市地重劃，無償取得十公頃公園用地，週末將正式動土，預定明年十月底完工，這是繼高坪特定區闢建十七公頃熱帶植物園區後，小港區第二個大型公園綠地。

位於小港區高松路、營口路口的少康營區，面積超過廿三公頃，曾是清末抗日領袖林少貓的根據地，頗具歷史典故。國民政府遷台後，由海軍陸戰隊駐紮，民國一○○年陸戰隊九九旅撤出後，閒置至今。

由於臨海工業區占了小港三分之一面積，十大建設的中油、中鋼、中船都坐落於此，小港飽受環境污染之苦，當地居民期盼能將少康營區打造成都會公園，改善空氣品質。

少康營區的主要地主是台糖，市府評估若以徵收方式開闢公園，總經費高達七十億元以上，與台糖協調多年，台糖同意以變更都市計畫及公辦市地重劃方式開發，成為八十九期市地重劃區，市府無償取得十公頃的公園用地及二．四二公頃道路用地，等於省了七十億元。

全案經各級都委會審議通過，今年三月公告實施。市府昨天宣布，少康營區公園將於本週六（九月廿三日）正式動土，預定明年十月底完工，小港居民又多了一處大型綠地公園。

地政局長黃進雄指出，八十九期市地重劃區也涵蓋十公頃多的商業用地，市府未來將善用鄰近的國際機場、高雄港洲際貨櫃中心優勢，把此處打造為國際商務、旅宿的複合式商業區，粗估可創造五千個就業機會。

少康營區公園工程將動支平均地權基金二億零六百萬元，由工務局設計施工，總開發經費約六億四千五百萬元。