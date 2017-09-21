〈南部〉11月開拆 高雄車站公車轉運站成回憶

2017-09-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合鐵路地下化工程，位於高雄火車站正前方、有四十三年歷史的高雄車站公車轉運站，十一月將拆除，未來將在站西區新建公車轉運站。

興建於民國六十四年的高雄車站公車轉運站，是許多四、五、六年級生的共同回憶，在還沒有高鐵的年代，旅客從高雄火車站出站後，都得到前方的公車轉運站換搭公車。

交通局長陳勁甫表示，配合鐵路地下化工程，高雄車站公車轉運站預定於十一月開始拆除，這是高雄車站轉型蛻變的第一步。

徵求照片 募集轉運站溫馨故事

為留下美好回憶，交通局即日起至十月十一日推出「存下永恆的快門」與「公車轉運站溫馨故事大募集」，只要提供高雄車站公車轉運站的攝影作品或合影照片，並寫上五十字的珍貴回憶，有機會獲得千元禮券。

交通局將評選出最有特色前卅名，於交通局網站、「轉動高雄青春夢」臉書粉絲團展出，也將從十月十九日起，於高雄車站公車轉運站內展出至拆除為止。

高雄車站公車轉運站是高雄市公車七大總站中，路線最多的車站，目前共有廿五線公車經過，但因無停車場，只有56路是直接從火車站發車。

交通局指出，十一月初起，民眾要在火車站轉乘公車，暫時先規劃兩個地點，分別是火車站的願景館前、中博高架橋下方的河北路附近。

鐵路改建工程局表示，高雄車站地下化、站體完工後，將於車專三用地（站西區），興建新的公車轉運站，預定一一二年完成。