〈南部〉多良車站整頓 居民憂旅遊亂象加劇

2017-09-21

下月起封閉3個月改善

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府為提升多良車站更舒適安全的遊憩環境，預定十月一日起進行「多良車站觀景台及整體遊憩設施改善工程」，封閉三個月。當地居民說，多良火車站亂象多，併排停車、隨意丟垃圾和小便、人車爭道等不勝枚舉，就連村落居民生活也受影響，縣府欲整頓車站，他們則擔心更多遊客擾亂村落。

原為台鐵招呼站的多良火車站，因業務調整在二○○六年結束旅客業務，同年十月一日正式裁撤，倚山面海的無敵美景，意外成為鐵道迷的朝聖地，被譽為全國最美的火車站。美譽一傳十、十傳百，川流遊客跟隨而來，每逢週休二日或連續假期，警方都必須動員交管，及整頓違停、併排的自小客及遊覽車。

寧靜山林村落因遊客量暴增而帶來驚擾，當地居民一度考慮祭出封路鐵腕，找回原有的生活品質，警方和太麻里鄉公所謀思解決，在台九線旁水溝封蓋，增加停車面積，架設交通號誌燈及劃設禁停紅線，還傳出橫跨省道興建天橋，確保行人和遊客安全，但諸多美意都難敵部分欠缺公德心的遊客，亂象依舊，垃圾問題更惹惱當地居民。

強調應先提升遊客素質

縣府再提改善方案，居民冷眼旁觀，強調要治標就必須先治本，提升遊客素質才是最上策，否則又是一項「短視近利」的政策。

台東縣政府城鄉環境工程科表示，改善工程由觀光局補助，主要針對入口設施及建立無障礙的友善環境，包含新建公共廁所、停車及休憩區及健全其他相關基礎服務，形塑整潔與具有地方特色的入口環境，工期自十月一日到十二月卅一日，考量遊客安全並使工程能如期如質完成，屆時多良車站觀景台及周邊設施將暫停開放三個月，當地村民可正常通行。