〈台北都會〉艋舺大拜拜 青山王遶境

2017-09-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於萬華區貴陽街的艋舺青山宮擁有一六一年歷史，供奉青山靈安尊王，為萬華地區重要信仰。每年農曆十月廿三日為青山王聖誕日，為萬華區迎神中最盛大者，俗稱「艋舺大拜拜」，為台北市三大廟會之一。另外，近年為了迎接年輕世代改變形式，去年舉辦「艋舺青山祭」音樂會的大台北文化協會宣布今年十二月八、九日將再擴大舉辦，邀請十二組以上樂團到場表演，但青山宮總幹事吳克東強調，艋舺青山祭與艋舺青山宮無關。

青山王祭典從每年農曆十月廿日開始，青山王在農曆十月廿、廿一日夜間分別在南、北萬華區進行「暗訪」，以達到探查陰陽界、緝捕凶神惡鬼；農曆十月廿二日則為「正日」遶境，規模盛大轟動；最後在農曆十月廿三日為靈安尊王舉行祝壽典禮後，才算告一段落。

然而，青山宮總幹事吳克東強調，艋舺青山祭與艋舺青山宮無關，為大台北文化協會舉辦，廟方並無出資，也沒有協辦；吳克東說，他們歡迎各界為青山王遶境增添一點年輕的活力，但不會影響青山王遶境規劃。

大台北文化協會理事長江季剛表示，去年艋舺青山祭大受好評，因此今年決定從去年的一天、六組獨立樂團，增加為兩天、至少十二組樂團。他說，中部有國際知名的大甲媽祖遶境，而青山王遶境同樣具有特色。