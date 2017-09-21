〈台北都會〉熊讚掛牌 升格為市府吉祥物

2017-09-21

〔記者蔡亞樺、郭安家／台北報導〕台北世大運圓滿落幕後，聲勢大漲的吉祥物「熊讚」成了最夯待業人口，求職舉動引人注目，各界關心熊讚未來何去何從。身為世大運宣傳大使，「熊讚」昨晚受邀出席世大運親善團感謝餐會，現身餐會的柯文哲，當場宣布熊讚升格為市府吉祥物，未來將站台各項市府活動。

柯文哲昨下午赴市議會備詢，與民進黨市議員謝維洲簽署讓「熊讚」留在台北。謝指出，「熊讚」十月因外交部邀請美國華盛頓國慶酒會，台南科學園區也準備高鐵票、宿舍邀請「熊讚」，而北市府有四十四隻吉祥物，共花四百六十萬元，能否將熊讚列為首席吉祥物？整合所有的吉祥物。

柯文哲坦言，北市吉祥物太多，熊讚未來「怎麼用」，需詳細規劃。謝維洲追問，是否要用熊讚取代其他吉祥物？柯則回應，應該可以，可由市民i-Voting決定。

晚間，柯文哲偕同世大運功臣、市府秘書長蘇麗瓊，前往福華大飯店參加世大運熊蓋讚親善團感謝餐會，多達兩百多位志工接受表揚。

頒發感謝狀也沒忘了「熊讚」，柯文哲說，世大運成功，熊讚功不可沒，當場宣布「熊讚」正式升格市府吉祥物，隨後柯文哲授予「TPE」金牌，貼在熊讚胸前。

站台行銷 將訂辦法

北市觀光傳播局官員透露，市長看了履歷後，覺得「熊讚」失業後不忘學習技藝，相當滿意，因此最後決定讓「熊讚」擔任市府吉祥物，雖然市府局處有多達四十多隻吉祥物，尚在整併，但「熊讚」是唯一的代表，未來將出席各項公益、關懷弱勢活動，並協助市政行銷與推廣觀光。

觀傳局說，將訂定「熊讚商標授權及出席活動相關辦法」，由審議小組審核熊讚出席的活動，以城市行銷、保育、弱勢公益為主，另十一月底結束後，觀傳局、產業局與社會局研討商標授權、產品開發等，也著手申請3D商標著作權，未來民眾若想邀熊讚站台出席活動，也可申請。