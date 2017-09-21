〈台北都會〉象棋、算命 帶旺龍山寺地下街

2017-09-21

艋舺盃象棋大賽 週末登場

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣年度象棋盛會「第七屆艋舺盃象棋大賽」將於週末開賽，隨著與會人潮逐年漸增，在地店家甚至規劃明年將賽事升級為「象棋嘉年華」。龍山寺地下街自治委員會長洪文和說，龍山寺周邊因環境複雜，人潮、商機維持並不容易，但靠著象棋活動、按摩、算命特色，與近兩年街友整頓，地下街人潮單日可達兩萬人次，已是兩年多前的一倍以上。

在地店家︰明年要將賽事升級

「第七屆艋舺盃象棋大賽」將於九月二十三、二十四日，在台北市萬華區龍山寺地下街舉辦，除了有三位獲世界象棋聯合會授予象棋八段資格的國際級大師將參賽外，以按摩、命理為主軸的地下街也加入響應，截至十一月底推出消費回饋活動，只要在合作店家消費，就贈送限量兩千個的龍山寺地下街環保袋。

洪文和說，龍山寺周邊因時空背景關係，會讓民眾覺得環境複雜、狀況不佳，因此人潮、商機維持並不容易，但台北市長柯文哲上台後，積極整頓街友和整建艋舺公園，相較兩年多前，龍山寺地下街周邊已改頭換面，更有港澳電視台來製作專題，現在日、韓、港澳遊客相當多，單日人流估計超過兩萬人次。

洪文和表示，龍山寺地下街命理老師超過四十位、盲人按摩師超過二十位，加上結合在地背景的伴手禮，是地下街三大特色，加上地下街地下二樓是新興文創街，相當值得民眾到訪。