〈台北都會〉閉幕22天 世大運志工代金未核發

2017-09-21

每服務四小時有110元代金

〔記者郭安家／台北報導〕世大運有一．八萬名志工，市長柯文哲也多次表達若沒志工，世大運無法達成，但閉幕至今已廿二天，仍有世大運志工於「靠北世大運」臉書粉絲團反映迄今還沒領到每服務四小時的一一○元代金；國民黨市議員應曉薇昨於議會市長施政報告時質詢此事，並憂心世大運淪為花博，市府拖欠廠商、小農款項長達一年。對此，社會局長許立民承諾，預計十月底發代金給志工。

「靠北世大運」臉書粉絲團有學生志工指出，曾向老師反映代金一事，但老師也是機械式回應，問誰得到回應都是「已向競賽處查詢，其他單項很早結束，也都還沒發，等回復」，令志工們擔心等兩個月還領不到。

議員憂淪為像花博 債欠1年

應曉薇指出，世大運圓滿落幕，柯文哲提到動員人力史上最多，但花博期間也出現廠商、花農搞了近一年領不到錢，她不希望世大運辦完後，志工付出心血卻什麼都拿不到。

社會局長︰待確認時數 10月底發放

許立民則說，每位志工服務時間不一樣，世大運期間是以線上刷卡記錄志工時間；本週五會確認所有志工的時數，志工所領代金則是四小時一一○元，十月十五日是志工感恩大會，預計十月底會發給志工代金、榮譽證。

另一方面，應曉薇也於議場秀出兩張世大運期間的便當照片，詢問柯文哲這樣便當要多少錢？柯回應八十元。但應表示，一個便當八十元、一個一六○元；令柯傻眼說要一六○元喔！

應曉薇立刻表示，世大運期間，雖然外國教練是吃世大運選手村餐飲，北市府也斥資三．二億元採購便當；不過國內裁判是吃便當，便當價差卻極大，還有裁判中午只吃沙拉、晚餐吃麵包，裁判們不好意思說，也因此這新聞沒在世大運期間揭露讓市府雪上加霜，她要求柯文哲成立專案清查世大運核銷。