〈台北都會〉6類族群共玩 融合遊戲認證館開幕

2017-09-21

全國首座 設在新莊聯合分館

〔記者葉冠妤／新北報導〕全國首座「融合遊戲認證標章」兒童玩具圖書室在新北市立圖書館新莊聯合分館！視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等六類族群也能暢快玩樂。

新莊聯合分館昨正式啟用兒童玩具室，有別於其他地方，這裡的玩具室貼心打造融合遊戲。新北市文化局副局長于玟表示，「融合遊戲」指的是一般人可與特殊兒童一起共玩的遊戲、玩具、遊具，這次與中華民國遊戲協會合作，將「融合遊戲」的制度引進圖書館，照顧到不同需求的族群，同時增進彼此間的尊重和包容。

不少大小朋友一大早就爭先入館，在玩具王國裡開心地遊戲、閱讀，圖書館也特別邀請早療學童一起前來體驗符合「融合遊戲」與「遊戲認證標章」的玩具，孩子們輕鬆玩樂，整間玩具室瀰漫歡樂氣氛。

6認證標章 滿足不同族群需求

中華民國遊戲協會理事長林君英表示，目前世界各國推出視障與聽障兩種障別的遊戲認證制度，台灣則為因應特殊教育、早期療育與高齡化、親子共玩等社會需求，特別推出六項「融合遊戲認證標章」，挑選黃魚鴞、獼猴、穿山甲等台灣保育類動物作為不同族群的遊戲標章，提高民眾識別的親近度。

林君英說，融合遊戲標章包括：視障（綠色狗狗）、聽障（黃色兔子）、自閉症（藍色貓咪）、多重障礙（紅色穿山甲）、銀髮（褐色貓頭鷹），以及親子（橘色親子猴），希望一般大眾能快速辨識「適合一起共玩」的玩具及遊樂設施。