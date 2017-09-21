〈台北都會〉修復瑞三選煤場 新北擬斥資1.2億

2017-09-21

目睹現況 議員：根本是被炸彈炸過

〔記者林欣漢／新北報導〕文化部、新北市預備斥資一億二千餘萬元修復歷史建築瑞三礦業選煤場，新北市議會日前通過瑞三礦業選煤場修復及再利用工程墊付款二千四百餘萬元，昨天現勘時，市議員鄭宇恩目睹選煤場一片狼藉的現況，驚呼：「根本是被炸彈炸過！」文化局長林寬裕表示，設計階段已經完成，將分三期執行。

猴硐煤礦曾是全台最大、品質佳的礦場，採礦歷史七十年，其中，於一九二○年興建的瑞三選煤場，有兩台可選炭五百噸的選炭機，還設置台灣第一部貨用升降梯，一九七○年代的產煤量幾乎占了全國的一半，在台灣煤礦產業發展史上有相當重要的地位。

歷史建築 議會通過2千餘萬修復墊付案

瑞三選煤場、運煤鐵道和洗煤機具等，於民國九十四年登錄為歷史建築，但建物老舊閒置，傾頹荒廢，令文史工作者相當痛心。

經過三年的調查評估，日前新北市議會通過瑞三礦業選煤場修復及再利用工程墊付案，市府今年先墊付二千四百餘萬元，明年起分三期執行。

昨天下午現勘時，市議員鄭宇恩看到選煤場一片狼藉現況，驚呼：「根本是被炸彈炸過！」市議員林銘仁也關心木頭材質、有無木工師傅可施作等情況；市議員林裔綺表示，希望瑞三選煤場修復完成後，保存歷史、也成為優質的文化休憩場所，永續經營。

三年期程 盼保存瑞芳礦業文化

林銘仁表示，二○○五年時任台北縣副縣長的吳澤成與台鐵、瑞三公司簽署合作發展意願書，此次修復計畫是一個重要的里程碑，三年計畫期程修復後，一樓將重現卸煤區與洗煤機，做為主要參觀路線，二樓以空橋呈現分篩室、水洗機、手送台等，部分區域開放學術研究，對瑞芳礦業文化的保存，以及猴硐地區觀光發展邁出相當重要的一步。