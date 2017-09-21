〈台北都會〉寧夏夜市大樓外牆龜裂 民憂砸人

2017-09-21

建管處︰有防護網 無法開罰

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市大同區寧夏夜市為北市重大夜市，更是許多國際觀光客品嘗在地美食的好去處。然而有民眾反映，鄰近寧夏夜市、位於寧夏路上的十三層住商混合大樓「圓環大樓」外牆磁磚嚴重龜裂，底下魚貫的人潮，僅有一張防護網作為保護，擔心若磁磚掉落將砸傷人。建管處表示，面對外牆龜裂的大樓，北市府會要求改善或做緊急修復，因為該大樓有安裝防護網，因此無法開罰，只鼓勵大樓管委會進行外牆拉皮。

建管處調查，該大樓在一○四年八月經建築師現勘為立即有危險案件，同年十二月再複查，建物已經架設防護措施，且夜市攤販亦有棚架遮蔽，因此解除列管。

夜市觀光協會盼政府協助

寧夏夜市觀光協會理事長林定國表示，大部分人都希望可以再美化，更重要的是觀光客安全，認為大樓管委會不要因為拉皮金額太高不想花錢，「等到砸到人，才再談賠償」，也希望政府多給予協助。當地里、星明里長李秀男說，過去就曾發生磁磚掉落地面，但就他所知沒有砸傷過人，他說，都有向該大樓管委會反映，但除了安裝防護網外，沒有太多改善。

若大樓磁磚掉落打傷路人，建管處可依照「建築法」開罰六到卅萬元，也提醒若有刑事責任，那麼整棟大樓都可能被列為被告。建管處說，依照片中的情況，大樓已經安裝防護網，所以即使沒有拉皮，建管處也不能認為大樓未改善而對其開罰。

建管處表示，其實防護網可以達成保護功能，接下掉落碎磚，但考量到民眾觀感及美觀，最終極的方法就是施作拉皮，但許多大樓管委會在籌措經費上遇到很多困難，因此也很難真的去做。