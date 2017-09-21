〈台北都會〉團隊接連走人 柯：這叫力量擴張

2017-09-21

柯：完全不動才是奇怪

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨下午於議會施政報告答詢，對於副市長陳景峻要選新北市長、台北市警察局長邱豐光被拔官等情事，國民黨台北市議員王欣儀質疑，柯身邊的人「拔的拔、跑的跑，人家把你（柯）放空在這裡，你一點辦法、魄力、能耐都沒有？你要認輸嗎？」豈料，柯回應，「這有時候要反向思考，我們這叫力量擴張。」還說「人事換一、兩個很正常，完全不動才是奇怪、會變化石。」

選新北市長 陳景峻仍未鬆口

稍後，民進黨市議員許淑華質詢時則疑惑，陳景峻還要選新北市長，「力量擴張是不是等於白色力量將要擴充？」陳景峻表示，他扮演民進黨跟白色力量溝通的角色，並認為「白色力量擴充並不是不好，因為把中間變成多數，這對民進黨、國家也不是不好」，但這不等於他要去新北市，這段期間他還是盡全力協助柯文哲。

陳景峻還於備詢台問一旁的柯文哲，「我有需要離開嗎？你要給我離開嗎？」柯回說，「沒有啦！參選是每個人的權利，這種東西言之過早」，柯還說，「每個人去做他喜歡做的事。」

許淑華則呼籲柯文哲，若要繼續連任，要將所有人事定案，不要再有任何更迭，否則市府團隊、官員會不知所措，因為蘇麗瓊、鄭芳梵都要去職，這些話題將不斷圍繞著柯，也對市府團隊不佳。未料，柯也回應，人事換一、兩個很正常，完全不動才是奇怪、會變化石。

一級首長去職累積21位

陳景峻未鬆口明年是否辭官參選新北市長，不過柯市府團隊去職的一級首長目前已累積廿一位，包括十月十六日即將去職的體育局長鄭芳梵、北市府秘書長蘇麗瓊，以及調任警政署副署長的台北市警察局長邱豐光；其中前財政局長蘇建榮、前捷運公司董事長賀陳旦升任中央部會，邱則被外界解讀為「明升暗降」，其餘則因生涯規劃、施政造成困擾、不認同長官理念等理由去職。

議員反批是要選總統嗎？

王欣儀則質詢表示，柯文哲身邊的人「拔的拔、跑的跑，人家把你（柯）放空在這裡，你一點辦法、魄力、能耐都沒有？你要認輸嗎？」豈料，柯回應，「這有時候要反向思考，我們這叫力量擴張。」

對此，王欣儀、國民黨台北市議員鍾小平紛紛砲轟，「什麼叫力量擴張？你要選二○二○總統嗎？」柯回說，「全天下都有朋友，不是更好？」