〈台北都會〉塭仔圳重劃案座談 爆警民衝突

2017-09-21

〔記者葉冠妤／新北報導〕延宕多時的新泰塭仔圳市地重劃案，去年遭內政部退回重劃計畫書，昨在泰山體育館召開地方座談會，邀集中正路以北第一階段開發區（北區）地主發表意見，不過，「塭仔圳反迫遷連線」上百名成員在場外抗議市府排擠自救會參與座談，會前即爆發警民衝突，會中開發派地主與反迫遷派也各自表述。新北市地政局表示，現階段先說明北區都市計畫調整內容，並聽取土地所有權人意見。

地政局表示，為確保合法建物聚落居民的權益，新修正的都市計畫內容已排除三泰路、輔大三角商城、磚雅厝社區及李石樵故居，留待第二階段（南區）都市計畫變更時審議，北區重劃計畫書預計年底提送內政部，最快在一○八年底執行拆遷。

有地主發言表示，塭仔圳禁建四、五十年，「多少人等到死」，要求市府儘速開發，還有地主認為應由新北市府負擔時間成本，主張應提高建蔽率、降低稅賦等，以更優渥條件彌補地主。

自救會成員則控訴市府刻意排擠自救會參與座談，且市府宣稱排除爭議區，卻未見修正的都市計畫圖，五千多家的工廠安置、上萬名勞工的失業問題至今也未解。

城鄉發展局表示，顧及開發期程，現行方法是先在第一階段開發剔除爭議區，留待第二階段（南區）再一併檢討修正都市計畫圖，但會在第一階段動工前完成修正，避免侵犯住戶權益。