〈台北都會〉萬大線永和站 地方促改永平國小站

2017-09-21

永平教師會發起改名 i-Voting達門檻

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運萬大線預計民國一一二年完工啟用，相關工程正加緊趕工。台北市捷運局七月初公布沿線站名時，位於永平國小前的LG05站命名「永和站」，引發地方人士反彈，指該站就位於永平國小前，應命名為「永平國小站」才合理，永平國小教師會發起改名的i-Voting活動，十八日達到三千人的門檻，市府將進入下一個審查階段。

新北市捷運工程局總工程司凌建勳說，萬大線命名是由台北市捷運工程局負責，早在一○一年就邀地方民代、基層里長及區公所共同商討決定。

北市捷運局稱站名公布後不宜更改

台北市捷運局公關室主任孫淑芬說，各捷運線站名都是依據命名作業要點決定，公布後不宜更改，否則易產生骨牌效應，但命名作業要點未來可持續調整，讓捷運站命名更符合民意需求。

永平國小教師會理事長施惟倫說，萬大線第五站站體與永和區永平國小共構，應更名為「永平國小站」，才符合命名原則須「具有地方之辨識性」與「具地標顯著性」。

站體出入口在校門兩側 應聽民意

施惟倫說，一○一年四月永和區公所命名會議，呈報「宗教博物館站」、「仁愛公園站」、「永平國小站」等建議名稱，當時並未有「永和站」名稱決議，兩年前站體動工，出入口更設在永平國小大門兩側，以「永平國小站」命名，名實相副，永平國小教師會呼籲北捷，應該主動聽見在地居民的聲音，召開會議協調討論。