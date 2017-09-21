〈台北都會〉試掘無史前遺物 金山市地重劃重啟

2017-09-21

延宕數十年 最快明年初施工

〔記者賴筱桐／新北報導〕延宕數十年的金山市地重劃案原定去年啟動，未料傳出開發區域涉及遺址，全案一度停擺，新北市文化局委託學者試掘後，確定基地未發現史前遺物，地政局將重啟重劃作業，最快明年初施工，除規劃住宅區，並留設三十七％公共設施，闢建停車場，有助紓解金山老街假日擁擠車潮。

地政局主任秘書徐鳳儀指出，重劃區分為Ａ、Ｂ、Ｃ三個單元，面積共六．九九公頃，地主一四六人，其中Ａ、Ｃ區在民國七十四年、Ｂ區在八十四年劃設住宅區，前提是土地所有權人須回饋五十％公共設施或以市地重劃開發，因當時無急迫性，地主也認為公設負擔比率過高，參與意願低落，近年金山老街發展飽和，地方重提需求。

疑「郭厝遺址」 試掘調查未發現

地政局重劃科科長賴如慧表示，去年初重劃計畫書擬好時，文化局表明該區疑似為訊塘埔文化「郭厝遺址」敏感區，內政部要求釐清範圍。文化局委託台灣大學人類學系教授陳有貝調查，試掘計畫去年九月展開至今年三月，挖至地下兩公尺深，皆未發現遺址。

文化局文化資產科科長楊智能說，經考古試掘調查，並未發現史前遺物或文化層，針對重劃區Ｂ、Ｃ區，納入考古遺址巡查監管點，每月巡查一次。

賴如慧補充，進入施工階段後，若挖到疑似文化資產區域，將立即停工，請文化局協助調查鑑定。

活化門面 多數地主表歡迎

徐鳳儀說明，未來朝向優質社區發展，除劃設住宅區，另保留三十七％公共設施用地，有三處公園，並提供○．四二公頃停車場，解決金山老街假日停車位不足問題。

對地主而言，多年來土地被限制開發，無法申請建築執照，權益受損，現況多做農業低度使用，僅有一間廢棄鐵皮屋，如今開發案重啟，多數地主表示，「終於等到遲來的一天」。

市議員白珮茹認為，近年金山成為觀光旅遊熱點，該區域是金山的門面，但當地環境雜亂，公共建設不足，透過重劃可活化土地，讓景觀煥然一新，期許市府加速推動。