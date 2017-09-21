〈北部〉部落少年用二手相機 秀家鄉美

2017-09-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自花蓮「達基力部落」的十二歲少年游君翰，長期以二手相機記錄部落面貌，原只愛自拍的他，在師長及社工鼓勵下，開始嘗試拍攝朋友、家人，進而關心太魯閣的環境生態，昨與一群小小攝影師共同舉辦攝影展，十七幅作品全是自己眼中最美的世界。

二年前加入花蓮縣家扶中心「希望教室」的太魯閣少年游君翰，因是家中老么，個性內向害羞，在社工眼中雖純真卻有點「自戀」，常在攝影課中主動舉手擔任模特兒，相機裡也全是俏皮的「自拍照」及遊憩身影。

隨著年紀增長，游君翰在師長鼓勵下，開始記錄自己寫實的一面，並用鏡頭影像分享家人、朋友的故事，小學六年級的他，更主動關心環境生態，拍下最美的部落山景，還在連續三屆部落小小攝影大賽中，分別以部落人、部落大小事及家人日常生活等題材，獲得優等表揚，是社工蘇婷煒眼中改變最多的孩子。

游君翰昨和其他小小攝影師一起在教育電台花蓮分台舉辦攝影展，還邀請媽媽田芝菁、崇德國小校長黃麗花參加，強調生命中最感謝的人，就是辛苦的媽媽及老師，希望用鏡頭為族人留下最棒的生活故事，完整記錄自己與朋友在部落的成長。

花蓮家扶主任陳清輝說，家扶社工進駐「達基力部落」逾五年，陪伴偏鄉孩子學習成長，並學著拿起相機認識自己的世界，記錄眼中最美的事物，藉由影像構圖呈現家園面貌，表達自己想要訴說的故事、學校的點滴及部落的文化。

教育廣播電台花蓮分台長孫承珍說，十七幅攝影作品全是「達基力部落」的人文故事，有辛苦農耕的家人，也有部落孩子童真的身影，每張照片都是孩童眼中最真實的世界，期望透過藝文走廊的展出，讓每位洽公民眾都能在照片中，找到最純真的感動。