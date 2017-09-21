〈北部〉蘇澳防洪 阿里史溪抽水站動工

2017-09-21

108年完工 宜縣最大抽水設施

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民國九十九年梅姬颱風重創宜蘭，蘇澳鎮發生史上最嚴重水患，災後縣府規劃的阿里史溪抽水站，歷經七年籌備終於發包，昨天順利動工，最快一○八年汛期前啟用，完工後將成為全縣最大抽水設施。

當年梅姬時雨量飆破一百八十一毫米，蘇澳溪、阿里史溪水暴漲，蘇澳市區一帶多處道路水淹超過一層樓，災情歷年最慘，許多居民至今記憶猶新。

風災過後，縣府向中央爭取「流域綜合治理計畫」，在阿里史溪下游設置抽水站，建置五部大型抽水機組，總抽水量每秒可達廿五立方公尺，總經費超過兩億三千萬元。

宜蘭縣代理縣長吳澤成、蘇澳鎮長陳金麟、副議長林棋山等人，昨天出席阿里史溪抽水站新建工程行開工動土儀式；吳澤成說，阿里史溪與蘇澳溪匯流，因蘇澳溪水流量大，且地勢較高，阿里史溪水不易排放，形成髒亂惡臭，若碰上漲潮，會倒灌進市區，等到完工運轉，多年沉疴便可解決。

抽水站工程原本預定去年動工，明年汛期前完工，不料，去年十月起辦理發包，流標五次，直到今年八月，縣府重新設計規劃，才在風災過後七年完成發包作業。

「嚴陣以待，提前準備！」抽水站工程訂於後年防汛期前完工，吳澤成認為，依照五百多天工期推算，預訂完工期程難度不小，仍請承包廠商加快施工進度，讓五部抽水機組能及時派上用場。

此外，針對蘇澳溪上游防洪措施，吳澤成說，水利署籌措四十億元經費，打算在上游設置分洪道，把蘇澳溪上游溪水由分洪道直通太平洋，降低蘇澳市區淹水風險，全案已進入規劃階段。