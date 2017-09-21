〈北部〉浪漫台3線4提案 i-Voting票選

2017-09-21

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府徵集打造台三線浪漫空間美化方案，經初選後共有四個創意提案入圍，從昨天開始進行I-Voting網路票選，並有好禮抽抽樂活動，投票將有機會獲得iPhone7手機。

網路加實體 將票選3案執行

新竹縣政府文化局長張宜真說，自己的台三線自己來改造，在地民眾對自己的家鄉最有感，四個計畫提案內容多元豐富且具有創意，有拒絕噴灑除草劑的「台三線割草大隊—蜜蜂守護計畫」、「竹東好生活—曉江亭洗衫坑改善計畫」、「橫山鄉田寮水頭排古道再現」、「關西鎮南雄中正路石店子老街來作客」，包含生態保護、環境美化、古道再生、老街改造等議題，最後將選出三案執行。

每人二票 可抽iPhone7手機

文化局表示，昨天開始到三十日截止的 I-Voting網路投票，分數佔總分三十％，以google帳號為限，一個帳號限投一次，不限居住地與年齡，每人有二票，須投給不同提案。

佔總分七十％的公民實體票選將於二十九日、三十日在台三線沿線的關西鎮太和宮、橫山鄉台三線駐地工作站、竹東鎮戲曲公園設置實體投票所，讓當地居民投票，參加網路票選及實體票選都可獲得抽獎機會，活動詳情請上新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」 查詢。