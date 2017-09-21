〈北部〉竹北蓮花寺濕地 暫定地方級重要濕地

2017-09-21

四種食蟲植物 最穩定的復育地

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北蓮花寺濕地的陷谷草澤區，為長葉茅膏菜等四種食蟲植物的復育地，內政部營建署暫定為地方級重要濕地，但國防部以嚴重影響營區射擊任務使用的理由，建請剔除。

樹黨竹北市民代表許育綸建議，以最小面積劃出國防管制區，與鳳崎步道連成生態休憩路線。

荒野保護協會自八十七年起，投入蓮花寺濕地的調查和復育工作，理事長劉月梅表示，長葉茅膏菜原本只有三十棵，經復育，現有一千多棵，是台灣本島最為穩定的復育地，希望政府重視並持續保護。

長葉茅膏菜 在台灣僅存的棲地

縣府農業處表示，竹北蓮花寺濕地，位在竹北市貓兒錠段拔子窟小段四十九—十地號內，佔地約八點三七公頃，為國防部軍備局管理，營建署暫定為地方級重要濕地，建議劃設範圍以調查有食蟲植物的陷谷草澤區，約一點二公頃。

經調查，該濕地有長葉茅膏菜、小毛氈苔、寬葉毛氈苔及長距挖耳草等四種食蟲植物，並且是長葉茅膏菜在台灣本島僅存的棲地；另有田蔥、桃園草及點頭飄拂草等三種伴生稀有植物。

影響營區射擊 國防部建請剔除

縣府農業處保育科科長梁明任表示，國防部軍備局工程營產中心在六月間函覆，受限濕地保育規範，嚴重影響營區射擊任務使用，建請剔除在濕地範圍外；但爾後若有研究機關欲進入該區域進行保育植物採樣研究，可先行函文告知陸軍裝訓部，經審查確認未排訂演訓任務，可派員陪同作業，以維護訓場安全。

梁明任說，縣府尊重軍備局的意見，已將「竹北蓮花寺暫定地方級重要濕地」分析報告函送營建署，並自九月十五日起一個月辦理再評定公展，民眾如有意見，十月十四日前可以書面提出。

新竹縣內目前有兩個國家級的重要濕地—新豐濕地和鴛鴦湖濕地、兩個暫定為地方級的重要濕地—竹北蓮花寺濕地和頭前溪生態公園。