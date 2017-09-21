〈北部〉高中職延後上學 教局擬定8點到校

2017-09-21

〔記者魏瑾筠、陳昀／桃園報導〕市議員王浩宇針對高中延後上學議題，昨在議會質詢教育局長高安邦時表示，許多高中在試辦延後上學後都已「回不去了」，教育局應全面落實延後上學政策。高安邦表示，將於十月召集國立、市立高中校長，商討訂出統一的上學時間，目標是將遲到時間訂為上午八點。

10月將召集各高中校長研商

高安邦指出，桃園市十六所國立、市立高中，僅平鎮、南崁及壽山高中尚未將上學遲到時間延為上午七點四十五分，其他學校從今年初起都已試辦，教局將在十月召集國、市立高中校長研商，統一訂出上學時間，教育局擬將遲到時間訂為上午八點，但仍需經校長會議決議才能底定。

平鎮高中校長胡劍峯、南崁高中校長謝錦雲表示，教育局尚未規範延後上學的時間，校方因此仍將遲到時間訂為原本的上午七點四十分；壽山高中校長徐宗盛也說，經與校內教師討論，多數認為依照原訂上課時間較能符合學生作息，現行遲到時間仍訂為上午七點廿分，而校方昨天也對是否延後上學召開會議，蒐集老師、家長及學生代表的意見。不過，三名校長說，若教育局統一訂出確切的遲到時間標準，校方將會配合。

永豐高中從上學期開始實施上午七點四十五分才算遲到，校長林裕豐表示，在取得校內老師及學生共識，以及教育局來函可能再延後上學時間，本學期已對上午七點四十五分至八點間遲到的學生改為勸導，不再登記為遲到。

私校校長表示 不排除跟進

另方面，全市多數私立高中職目前仍規定上午七點半的上學時間，部分校長昨天表示，若教育局訂出統一的時間，不排除會跟進。

延後上學 學生：一大福音

市立南崁高中三年級學生陳毅表示，校方目前的遲到時間仍為上午七點四十分，他與許多同學主張應該延後到校時間；他說，自己從住家搭車到校單程約需四十分鐘，每天都須很早起床，且到校後就得考試，每天都很累、壓力很大，學校若能配合執行延後上學，對長途通勤的學生們來說，將是一大福音。

王浩宇認為，太早上學容易導致學習疲勞，學習效率會打折扣，若國中、小也能跟進八時上課，學生們一定會「感恩市長、讚嘆市長。」

國中、小也將視情況調整

對此，高安邦回應，國中、小學已於去年一月開始實施上午七點四十五分上學，未來因應新課綱，也會視情況調整上課時間。

不過，有民眾質疑若將上學時間改為上午八點，可能會有學生遲到而趕不上第一堂課。高安邦對此表示，學生們應該做好自主管理，不該因為上學時間延後，導致誤學。