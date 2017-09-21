〈北部〉宜蘭人文國中小學收費 家長投訴不透明

2017-09-21

縣府調查 限期1個月內改善

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣人文國中小學遭家長投訴，指收費沒有入校庫，流進學校的人文展賦基金會，經費去向不夠公開透明，宜蘭縣政府教育處介入調查後，限期校方一個月內改善；人文喊冤說，家長自發性樂捐並自行運用，與學校、基金會無關。

位在頭城鎮的人文國中小學，是縣府委外的公辦民營學校，佛光山文教基金會曾在民國九十一年承接校務，九十七年改由人文適性教育基金會接手，現有兩百八十名學生。

最近有家長投訴，點名人文收取費用沒有入庫，流入學校的人文展賦基金會，質疑有黑箱作業，教育處認為，人文國中小學如果另有課程規劃，相關收費必須入校庫，註明流向和用途，並做好管理。

教育處強調，四年前便接獲類似投訴案，也查出若干不合規定之事，譬如說，人文國中小學國小部教師，到國中部上課，不符教師法與合約規定，要求校方改善，同時提出行政懲處，全案將送交宜蘭縣教育審議委員會處理。

校方：一切依法 願公開明細

人文國中小校長馬駿良回應，人文國中小學、人文展賦基金會，不會強迫收取額外費用，若是家長樂捐款項，如有必要，校方同意公開明細，一切依法行政。

家長會：自發性繳費 公開透明

人文國中小家長會長韋婷珊力挺學校，她說，孩子上實驗性教育，不繳交所需費用，校務難以推動，許多家長取得共識後自發性繳費，明細上網公告，絕對公開透明。