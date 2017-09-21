〈北部〉開學日辦安置說明會 台觀新生抱怨

2017-09-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮私立台灣觀光學院今年日、夜間部只招到一百五十六名新生，學校新生除了廚藝系之外，其餘大一生面臨「一開學就被轉學」，教育部昨到花蓮舉辦學生安置說明會。但立委蕭美琴認為，站在維護學生受教權的立場，教育部、學校應該宣示正常開課，而不是大動作開說明會「叫學生轉學」。

14所科大擺攤 怨作法匆促草率

台灣觀光學院昨早上辦開學典禮；教育部下午就在學校辦安置學生說明會，場外還有十四所科大被教育部要求「概括承受」轉學生，引發許多不滿。與會的立委蕭美琴辦公室主任林俞君說，依「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，被教育部停止部分或全部班級招生的私立大專校院，仍應保障現有學生受教權，持續開班授課，而不是倉促要求學生轉學。

五專生：附近學校沒相關類科可選

說明會場進修部班聯會長率先對「被轉學」表達抗議，學校不能因經營問題就要在職生轉學；另外，五專部學生質疑，學校建議就近轉學，但附近沒有觀光類的五專部可選擇，他和同學多次被其他學校打電話來「拉學生」，質疑個資未經同意就被校方洩漏！

說明會場外，包括大漢、崇右、吳鳳、中華、台北海洋、東南及景文等十四所科大則擺攤搶生，大漢還祭出「三年領八萬四千元助學金」優惠。然而，有學校私下抱怨，上週四才突然接到教育部通知參加說明會，還要各校「無條件概括承受」學生，作法匆促草率！

校方：25日前完成選填轉學志願

代理校長劉家榛說，今年新生只留廚藝系，二年級以上九成五以上的學生都有參加開學典禮，進修部一年級學生也選擇不轉學。她說，新生、舊生有轉學意願者，廿五日傍晚五點前應完成選填轉學志願，廿八日到新學校報到。也因此學校下一步走向，就看多少學生願意留下來。她說，學校廿七日在台北開董事會，將盤點學校人力資源，盼維持教學品質並持續經營。

被轉學的新生則滿腹苦水。觀光休閒系新生曾同學說，學校給的資訊不明確，他三天前搬進學校宿舍，最後還是被迫轉學，感覺很糟；觀光旅遊系二技新生胡同學則說，新聞報那麼久，她一直等不到學校通知，直到本週一等不下去，她打電話到學校，才被告知有轉學說明會。她嘆「讀書還蠻像一場賭博，也只能這樣子」。