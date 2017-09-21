〈北部〉南苗市場都更難 苗縣府配發255警報器

2017-09-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市南苗傳統市場，已有六十多年歷史，為苗栗市規模最大的傳統零售商區，但因建物老舊、道路狹窄，遇災害搶救不易，近三年來，因火警奪走三條人命。苗栗縣政府盼進行都市更新，但地方意願低難推行，縣府轉以防災為目標，增配發二百五十五顆住宅火煙警報器，裝設在市場內老舊危險建築，保障居民、攤商及消費者安全。

南苗市場為公有零售市場及周邊博愛街、米市街、文昌街等攤商組成的南苗攤販集中區，近三年來，數度發生火警，前年造成一對姨甥不幸命喪火窟；今年初又奪走一名獨居老翁生命。縣府檢討，該區建物老舊、街道狹窄，使得遇災害時，逃生、搶救都不易，公共安全堪慮，希望推動都更。

但因都更後土地、建物的使用面積將減少，且都更期間，市場拆遷也恐影響生計，地方表達不願意立場，縣府也朝強化防災為目標。

縣府雖財政窘困，仍撥補經費添購二百五十五顆長效型住警器，近日委由消防局苗栗分隊針對區內木造、鐵皮及曾發生過重大火警的建物安裝，並教導民眾正確的居家防火觀念，希望不僅能夠早期發現火災，更能降低火災發生機率。

縣府工商發展處表示，除了住警器，防災作為另包括劃設救災道路標線、添購滅火器、辦理消防演練等，並請台電針對地區內電線雜亂及銜接錯置部分協助處理，以減少災害發生及提高救災效率。