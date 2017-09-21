〈北部〉南清公路遇雨就坍 明隧道10月通車

2017-09-21

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣南清公路廿八點八公里處經常遇雨就坍，被戲稱為「歷史災區」。去年梅姬颱風過境又連續坍方導致交通中斷，時任行政院長林全隔天到場勘災，允諾補助四千多萬元新建明隧道。目前已近完工，可望下月通車。

林全勘災補助 將受邀剪綵慶祝

新竹縣長邱鏡淳說，為了表達謝意，他將邀請前行政院長林全擔任首席剪綵貴賓，一起慶祝。

邱鏡淳說，這座明隧道因為地處竹東鎮瑞峰里內，也與五峰鄉交界，完工後定名為「瑞峰隧道」，將邀請五峰鄉的泰雅族書法家謝石鴻題字嵌上，象徵族群融合，追求共好。

縣府工務處長羅昌傑說，南清公路有幾個路段都很容易坍方，且伴隨落石威脅，廿八點八公里處就是其中之一，民國一○二年曾有一次大面積的崩坍；去年九月底梅姬颱風過境再次成災，交通一度中斷。

當時的行政院長林全隔天就到現場聽取縣府等單位簡報，穿著雨衣、雨鞋，不顧「碰」聲隆隆的落石，與邱鏡淳等人深入崩塌區查看，當場決定由中央核撥四千多萬元新建明隧道，保護道路和用路人的安全。

明隧道工程目前已接近完工，工務處評估十月可望配合張學良兩岸三館的活動啟用。

「歷史災區」可望「走入歷史」

而隨著明隧道的啟用，被戲稱為「歷史災區」的南清公路廿八點八公里處，也將被重新定義，變成讓崩坍、道路中斷惡夢成為歷史的「歷史災區」。