〈中部〉網路抹黑林佳龍 前台中市建設局長判刑解職

2017-09-21

〔記者項程鎮、黃鐘山、何玉華／綜合報導〕前台中市建設局長、現任新北市工務局副局長吳世瑋，三年前在臉書分享文章抹黑現任市長林佳龍是「陳世美」，最高法院昨依違反「選舉罷免法」判吳四月徒刑、可易科罰金十二萬元、褫奪公權一年定讞；雖給予緩刑二年，但刑法規定緩刑效力不及於褫奪公權，吳確定得打包回家，不能當公務員了。

吳世瑋 現任新北市工務局副局長

判決指出，吳世瑋三年前為了幫助胡志強連任，選前八天在臉書上分享知名女作家吳淡如的文章「自古才子難相處」，並寫下「請看吳淡如所寫的林佳龍的故事」等字句，文內指稱這是「一個現代版的陳世美的故事」，並指林為了娶奇美企業富家女而拋棄協助他留學的女友，文章下方更放上附有林佳龍半身照片的網址。

林佳龍不滿遭污衊，自訴控告吳違反「選罷法」。林指出，「自古才子難相處」的原始文章中，無一字一句提到他，而且吳淡如曾發表「對號入座的可怕」一文，公開澄清「自古才子難相處」一文並非指他，吳世瑋「分享」給網友的文章，塑造他忘恩負義、「現代版陳世美」的負面形象，已毀損他的名譽。

最高法院認為，吳世瑋分享該文章前，明明有可查證的管道，卻完全未查證就散布文章，是故意傳播不實訊息使人不當選，因此維持二審有罪見解；考量吳已登報道歉並與林和解，宣告緩刑二年。

林佳龍：盼政治人物勿人格攻擊

林佳龍表示，台灣作為一個民主法治的國家，固然要保障人民的言論自由，但從此判決結果來看，希望政治人物能夠為民表率，發言應該針對公共事務理性討論，不要進行不實的抹黑和人格攻擊。

林佳龍強調，現在是網路時代，民眾常會輕易就轉傳網路謠言，而政治人物尤應更為謹慎；這個案子勝訴，所贏的不只是個人的名譽，更希望也能藉此提升台灣民主體制和公共思辨的品質。

褫奪公權一年 吳世瑋：尊重判決

吳世瑋得知判決結果表示「尊重」，由於被褫奪公權一年，收到判決書後，他將依法被解職。吳世瑋說，這一年，就打包行李回台中「讀讀書、整理家務」，一年後，若有機會再復職。