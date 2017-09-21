〈中部〉台中空氣品質差 16測站亮橘、紅燈

2017-09-21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近日受到太平洋高壓籠罩全台，風場微弱，加上西半部高溫日照強烈，大氣擴散差，空氣品質（簡稱空品）不佳，亮出橘燈、甚至紅色警戒，昨天環保局預報這波空污將持續到明天，週末空氣品質還要再觀察。

環保局：空污將持續到明天

環保局指出，近日台灣上空被太平洋高壓籠罩，呈現晴朗無雲的好天氣，氣候穩定，但是受微弱東風、東北風影響，中部又在中央山脈的背風面，風場微弱，加上高溫炎熱，白天日照強，受到光化學反應，次污染物增加累積，臭氧升高，雖然能見度不會太差，但空品不佳，白天上午PM2.5高、下午則臭氧累積。

台中十六個測站的空氣品質指標（AQI）監測空污指標物細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2），由於指標物PM2.5、臭氧值分別升高，讓空品指標亮橘燈到紅燈。

昨天中午東大測站空品指標就飆破一百五十一，亮出紅色警戒，沙鹿、西屯、忠明等十三座測站也超過一百、亮橘燈，尤其在下午二至五時，空污最嚴重，有時數個測站亮紅燈，直到六時太陽下山，光化學反應減弱才趨緩。

敏感族群 避免外出或戴口罩

環保局指出，氣候造成空氣污染將持續幾日，白天光化學反應作用明顯，大氣中臭氧及PM2.5濃度高，提醒敏感族群、老人及小孩等抵抗力較弱者，避免戶外長時間活動，必要時應戴上口罩做好防護，目前也已啟動空品不良應變，包括稽查不當空污排放、露天燃燒行為，以及加強洗掃街，教育局也通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。