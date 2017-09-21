〈中部〉助產變助人 百歲嬤當志工養生

2017-09-21

黃蔡寬助產40年 接生逾2千新生兒

〔記者陳冠備／員林報導〕年屆百歲的慈濟志工黃蔡寬，年輕時曾是一名助產士，任職四十年來接生超過兩千名新生兒，退休後花十年時間環遊世界，七十歲時又決定投入志工行列，從「助產」變「助人」，繼續奉獻有需要的人群，至今百歲之齡仍滿面春風，她透露，從事志工助人是變年輕最好的秘訣，久了就跟彎腰碰地、拉單槓一樣輕鬆。

西元一九一九年出生於彰化縣二水鄉的黃蔡寬，年輕時曾擔任學堂老師，有空就跟著嬸嬸學習接生，二十一歲時取得助產士執照，婚後育有二子二女，但當時時局動盪不安，丈夫因生意失敗，積勞成疾過世，她一肩扛起家計，直到六十一歲才卸下助產士重擔。

黃蔡寬說，助產需要很大的體力，因此耳順年後就退休環遊世界，七十歲時偶然接觸慈濟，發現很多年紀比他更大的人還下田幫忙，大受感動，覺得人生七十才開始，年輕時用體力助產，現在只是換方式助人，因此毅然決然投入志工工作。

每天做兩次運動 過得歡喜

「分秒不空過、步步踏實做！」，黃蔡寬表示，很多人問我年紀這麼大，怎麼還有力氣做志工？在於時時謹記證嚴上人分享的格言，所以每週都安排到環保站、助唸、演講分享、電話諮詢等志工行程，週四則與兒子去溪頭爬山，每天要做兩次直立前彎雙手碰地、吊單槓、拉筋等運動，就是「不要坐在家給電視看」，所以過得歡喜，也是自己養生秘訣的不二法門。

八十三歲慈濟志工許碧妍說，以前生小孩很恐怖，知道有牌（執照）的黃蔡寬要幫她接生，才敢放心生產，現在兩個小孩也都是她接生的，三十年前在慈濟遇到她當志工，對於她至今耳聰目明，記憶力未衰退，而且年屆百歲還擔任志工，其大愛的精神令人佩服。