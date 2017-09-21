〈中部〉921地震滿18年 投縣長帶校長防災

2017-09-21

今辦演練 示範躲桌底找掩蔽

〔記者劉濱銓／南投報導〕九二一大地震屆滿十八週年，南投縣各級學校近日頻頻演練地震防災，其中還有學校購置防災頭套給新生，讓全校學生能有效避災，近年縣府教育處則是逐步充實校園防災設備，預計民國一百一十年就能補足完成，而在今天（廿一日）登場的南投縣校長會議，縣長林明溱還將與全縣校長配合國家防災日演練避災，集體躲在桌子底下，落實防災技巧與宣導。

當年震央集集 發頭套給學生

集集鎮永昌國小，近日頻頻加強防災演練，由於九二一大地震震央就在集集，校方對於演練相當重視，不僅針對疏散動線勤加演練，加速避災效率，也模擬學生在受傷後的處置作為，如緊急包紮、送醫，以及通報受傷情況等，經過幾次全校動員演練後，學生已能熟悉地震時的保護與逃生作為。

校長陳文源表示，除了防災演練外，今年度也開始購置防災頭套等防災用具，加上集集鎮公所於今年兒童節發送防災頭套給在校生，因此本學期開學後，新生都有拿到新購置的頭套，而頭套平時可以當成午睡枕，實用性高，若地震發生時，學生就能隨手使用。

他也強調，發放頭套的意義不僅是災害發生時使用，更重要的是讓學生了解保護頭部的重要性，培養正確防災觀念，日後若面對災害，就能就地取材防止頭部受創，減少致命傷害。

縣府教育處指出，為落實防災教育，今天舉行的全縣校長會議，也將在九點廿一分演練地震防災，所有校長包含縣長，將帶頭演練地震因應作為，像是躲在桌子下，或是找尋堅固建物掩蔽，藉此落實防災教育。

教育處也說，自前年起已陸續完成五十所校園的防災設備採購，針對各校需求，提供安全帽、照明燈具、哨子等，甚至有防災參訪行程、講座，而到民國一百一十年止，也會完成剩下一百廿六所學校的設備，盼藉此強化校園防災能力。