〈中部〉嘉義九芎埤濕地復育 要找回水雉

2017-09-21

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣水上鄉塗溝與太保市港尾里交界的「九芎埤」，早年有農民種植菱角，濕地環境是水雉喜愛的棲地，後來廢耕，水雉出走，保育人士預計下個月底前完成籌組九芎埤濕地生態保育協會，結合太保市公所向嘉南農田水利會認養九芎埤，推動生態復育，打造成國家級重要濕地，吸引水雉等鳥類回來繁衍。

太保公所認養 保育團體執行

嘉南農田水利會嘉義區管理處主任李英華表示，九芎埤如能好好維護，不影響周遭農友耕種，樂見其成，此事「與公所談得差不多了」。

嘉義市道將圳文化學會理事長楊清梁說，九芎埤與新埤大排、荷苞嶼大排等水系以往都是內海，目前只剩占地五．四公頃的九芎埤還有滯洪功能，生態豐富，應可規劃利用。

楊清梁表示，學會為了保護九芎埤的水岸環境，曾於民國一百年向水利會以每年租金七萬餘元承租，可惜無法長期負擔，租用四年就無以為繼，養護工作功虧一簣，今年捲土重來，十月就可成立協會，屆時由太保公所出面認養，協會執行生態維護的方式來營造九芎埤。

5.4公頃滯洪池 水鳥生態豐富

塗溝村民、長期觀察九芎埤生態的文史工作者呂炎坤說，水雉有「凌波仙子」美稱，又叫做「菱角鳥」，七、八年前曾在九芎埤記錄到三、四十隻，加上數十種其他鳥類，在平原區相當難得，可惜後來農民不再種植菱角，埤塘環境改變，水雉出走，令人扼腕。

嘉縣野鳥學會常務監事陳建樺也說，九芎埤距嘉義市只要二十分鐘車程，開車下中山高水上交流道六、七分鐘就能抵達，植被與鳥類多樣化，堪稱嘉義人的後花園，希望這次努力可以保育這塊嘉南平原上的重要濕地。