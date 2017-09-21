〈中部〉建商蓋屋將廢溝 台中市府勒令停工

2017-09-21

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區民生路一處建案，近來建商準備大興土木施工，但附近三○四巷內住戶卻接獲訊息，流經建案基地內一條使用卅多年排水溝將被廢溝，居民擔心無處排水引發水患，市議員張滄沂昨天邀集市府都發局等單位到場會勘，都發局當場勒令停工，要求建商變更設計，並設置排水溝，由水利局確認排水無虞才准復工。

建商要求改排水 居民憂淹水

市議員張滄沂表示，霧峰區民生路二九六巷一處建案工地，近來圍上圍籬準備興建透天厝，不過接獲緊鄰工地的民生路三○四巷內住戶陳情，民眾表示巷內有廿多戶，卅多年來，雨水和民生廢水都由巷內兩側和屋後的排水溝流經下游民生路二九六巷的排水溝，但建商卻有意將唯一的排水溝封掉，實在不合理。

市府要求建商變更設計

胡姓住戶就說，建商告知要將建案內舊有的排水溝堵住，並要求廢水改從另一頭銜接民生路側溝，但因地勢關係，如此等於要水「逆流而上」，之前只要雨勢大，巷子就會淹水，若改成這樣，未來恐讓淹水更嚴重。

市議員張滄沂昨天邀集市府都發局、水利局、建設局和建商會勘協調，附近民眾也到場關心，建商答應，將在新建透天厝前設置兩條排水溝，並銜接民生路三○四巷現有排水溝，化解無處排水的爭議。

水利局確認無誤才准復工

市府都發局營造施工科長鄭永德表示，民生路三○四巷流經建案內的排水溝，係為既有的排水通道，若想廢溝須經一定程序，建商不能說廢就廢，已要求建商停工，並進行變更設計，待建商將新的排水溝設置完成，並由水利局確認，包括施工期間內，上游住戶排水都不受影響，才會准予復工。