〈中部〉920就愛你 台中市逾200對新人登記結婚

2017-09-21

北區戶所16對 是平日5倍多

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆七月鬼門關隔天，昨天農曆八月初一適逢二○一七年九月二十日，剛好有「愛你一起︱就愛你」的諧音，吸引新人選擇在這個特別的日子登記結婚，全市至少有二百對新人登記，北區戶所昨天就有十六對，是平日的五倍多，「九二○」就愛你、足愛你數字密碼，成為現今年輕人的熱門結婚日。

關鬼門後首日 逢吉日又是920

農曆七月為結婚禁忌，昨天鬼門關隔天湧入許多新入登記結婚，不但在農曆宜嫁娶，也剛好是二○一七年的九月二十日，有「愛你一起︱就愛你」諧音，尤其「九二○就愛你」讓新人覺得新鮮又好記，錯過了上半年「五二○我愛你」旺日，下半年「九二○」也是濃情到不行。

北區戶政所主任陳佩玉說，昨天一早八點多就出現第一對新人辦理結婚登記，他們說之前太忙錯過五二○的結婚紀念日，九二○也很有意義，所以選定這天定情。

另一對新人李榮桂、施乃榕都是手機店的店長，兩人七月決定共度一生，妻子說，特別選在九二○結婚，又是農曆宜嫁娶的好日，不要再錯過，而且身分證和結婚證書都刻印這個特別的日子定情，覺得很有意義。

北區戶政所昨天有十六對新人登記結婚，約是平日三、四對的五倍；北屯戶政所主任鄭鳳秋表示所內也有十八對，相較於農曆七月每天僅一、二對，甚至無人結婚，年底結婚熱潮開始湧現。

北區戶政所為迎接年底結婚旺季，所內佈置粉色氣球和派對氣氛拍照區，搭配明年台中世界花博石虎家族吉祥物，放上有樂虎「Love︱愛你」跟來虎「Life︱來登記」，慶祝「愛你一起就愛你」，讓新人「花」現愛。