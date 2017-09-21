〈中部〉苦瓜、地瓜葉冰淇淋 青農小鋪創意

2017-09-21

日管處埔里遊客中心揭牌

〔記者佟振國／南投報導〕苦瓜、地瓜葉也能成為冰淇淋的素材？！日月潭國家風景區管理處埔里遊客中心「青農小鋪」昨正式開幕，不僅嚴選販售在地青年農民友善無毒栽種的新鮮蔬果，更透過產學合作研發創意義式蔬果冰淇淋，開發苦瓜、地瓜葉等特殊口味冰淇淋，也讓遊客大開眼界。

日月潭國家風景區擴大範圍，將埔里鎮部分地區納入，並在國道六號愛蘭交蘭交流道附近成立埔里遊客中心，成為日月潭旅遊服務前哨站，為凸顯埔里地方特色與協助在地青年農民銷售農產品，特別成立全國第一個結合國家風景區遊客中心空間的「青農小鋪」。

展售青農栽種蔬果、加工品

「青農小鋪」昨天正式揭牌營運，日管處長洪維新表示，小鋪的空間雖然迷你，但產品都是在地青農友善耕作的心血，目前展售當令的茭白筍、百香果、金桔、檸檬，以及多種加工品，日管處近年來積極推動結合在地農產的特色旅遊，希望能幫助返鄉青年農民多增加一個銷售管道。

除了新鮮蔬果，「青農小鋪」也透過弘光科技大學民生學院產學合作，研發創新蔬果義式冰淇淋，百香果、阿薩姆紅茶、南瓜冰淇淋之外，還有苦瓜、地瓜葉、牛番茄、玉米、木瓜等口味，十分跳tone（感覺不搭調），尤其不少人排斥的苦瓜變身冰淇淋，清甜與微苦在口中交織，口感獨特，透過吃冰也能補充蔬菜膳食纖維，十分新奇，還有利用埔里茭白筍、樹葡葡、百香果研發的酥餅，也讓遊客耳目一新。