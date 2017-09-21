〈中部〉彰縣不拆8家農地違章工廠 環團批擺爛

2017-09-21

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對去年五月廿日後在農地興建的違章工廠，中央列入拆除名單彰化縣共八家，不過，彰化縣政府提出「五不一絕對」政策，擬以五年輔導期緩衝，此舉引發十多個環保和公民團體反彈，昨集結在縣府廣場持看板、呼口號抗議，他們抨擊縣府縱容作為，將造成劣幣驅逐良幣，解決不了農地蓋工廠的老問題。

「糧倉變違章、還要抗中央」抗議團體高呼口號，抨擊縣府不理會中央政策，不拆的作為是在縱容業者，環團不會坐視縣府繼續擺爛，會不斷凝聚反對力量，抗爭到底。

縣府反駁需5年輔導期

所謂「五不」是指違章工廠只要不污染農地、不污染河川、不污染空氣、不影響公安以及不逃漏稅，縣府朝就地輔導，而「一個絕對」就是絕對不能在農地上蓋工廠。對此，縣府建設處長戴瑞文反駁擺爛和縱容的指控，他說，農地農用原則不會變，外界之所以會有九一二和五二○的質疑，癥結點在於縣長魏明谷在議會開議時特別強調，九月十二日之後就不能在農地蓋違章工廠，九月十二日之前並非保護傘，五年輔導期工廠需接受輔導，若不符合要件，縣府一定會拆除。

不知哪8家被中央點名

根據彰化縣政府建設處的統計，全縣登記的工廠約一萬五千家，未登記工廠有六千家，而消防和環保合格並取得工廠臨時登記證的約二千家，這次中央要求拆除的八家農地違章工廠，建設處長戴瑞文說，縣府尚未收到中央正式的公文通知，是哪八家被點名，「老實說，縣府也不知道！」

地球公民基金會專員吳其融說，全彰化共有一萬○三○一．三四公頃的工業土地，彰化縣並不缺工業土地，彰化地區工廠屬性以傳統製造產業，地方政府的作為應該進行相關輔導解套和配套作為，為這些中小企業找到出路，同時也為台灣農地找到出路。

農地污染未解 北彰困境

吳其融表示，北彰化地區是目前全台灣農地污染最嚴重的地區，九十四年環保署在彰化縣和美地區成立專區，整治農地污染，一○○年解編污染農地，讓農民重新使用，結果一○一年和一○二年，又連續驗出農地重金屬污染超標，這就是整個北彰化地區農田的困境和瓶頸。

彰化縣醫療界聯盟理事長蔡志宏說，「五不一絕對」是討好廠商，縣府依法對農地違章工廠本就可斷水斷電，應作為而不作為，讓人看不下去。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，他們希望縣府針對縣內違章工廠型態，分階段、分級處理，排放污染性物質的違章工廠，應優先處理。