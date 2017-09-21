〈中部〉《退休師用同理心輔導迷途孩子》觀護志工傅威勝 獲教育奉獻獎

2017-09-21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在元長國中服務長達卅年的傅威勝，在校期間歷任導師、組長、主任也代理過校長，將學生視如己出，退休後仍擔任觀護志工，不放棄任何一個孩子，獲教育部「教育奉獻獎」，是全縣唯一。

六十七歲的傅威勝教的是理化，在元長國中曾擔任十一年輔導室主任，專門「管教」被稱為放牛班的孩子，但每個孩子到他手裡卻又特別聽話，因此獲聘到法院擔任志工，退休後成為專職個案輔導的觀護志工。

傅威勝深懂孩子的心理，不說教、用同理心對接受保護管束的學生約法三章，輔導學生考取證照，和學生共同訂定成長與進步的目標，許多接受他輔導的學生常能一年結案，回到正常人生，贏得許多迷途孩子和家長的信賴。

傅威勝說，曾有一名國中生因偷竊還在機車裡藏刀子被捕而交付他保護管束，他向孩子提出「銷過計畫」，做簡報帶孩子讀書、寫心得，從十個字、五十個字到能獨力完成一篇，潛移默化中改變孩子暴戾之氣。

後來這名孩子考取汽車證照還縮短刑期，現過著幸福正常的生活，讓傅威勝津津樂道，深信孩子不論在校內或校外都需要良善的指引。

如今獲得教育奉獻獎，親友們都說是實至名歸，包括雲林縣政府教育處長梁恩嘉、元長國中校長文須琢等人都到傅威勝住處祝賀貼紅榜，他也和大家分享教育理念。