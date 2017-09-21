〈中部〉八八風災後留阿里山 35歲王寶莉獲師鐸獎

2017-09-21

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府昨天在人力發展所舉辦教師節表揚大會，其中，今年全國最年輕的師鐸獎得主、阿里山國中小教師王寶莉，分發上山任教第八天就碰到八八風災，雖被嚇壞，卻也讓她體認到山區資源匱乏，毅然犧牲姻緣、博士學程，留在山上陪伴學生迄今，精神令人讚佩。

捨婚姻犧牲博士學程 不放棄學生

王寶莉畢業於台北教育大學體育教育學系碩士班，今年三十五歲、台北市萬華人，民國九十八年八月一日公費分發到阿里山國中小任教，八八風災後，受困山區、斷水斷電期間，她跟鄒族原住民一起排隊吃大鍋飯、背物資到活動中心、清理校園，彼此打趣說「患難見真情」。

依縣府教育處規定，服務滿一年就可以申請調動，當時王寶莉一邊教書，一邊到國立師範大學體育研究所攻讀博士，且有位論及婚嫁的男友在台北市，正當大家都認為她將請調北返結婚，結果她竟選擇跟男友分手、放棄攻讀博士，留在山上專心教書，挽救面臨被放棄的學生。

縣府教育處長王建龍推崇王寶莉是百年樹人最佳典範，值得新進教育人員效法。

嘉縣退休校長沈淑貞 也獲師鐸獎

嘉縣另一位師鐸獎得主、退休校長沈淑貞也是從台北轉調嘉義縣，初任校長就是「最高學府」阿里山鄉香林國小（位處海拔二千一百九十五公尺，為全國各級學校最高者），任內獲第一屆九年一貫課程標竿學校，轉任大林鎮中林國小又膺選第一屆閱讀磐石績優學校，在平林國小任內連獲教育部品德教育、第五屆閱讀磐石績優學校，退休前在新港國小推動國際教育有成。

由於沈淑貞治校很有一套，兩度獲聘國家教育研究院校長儲訓班生活輔導員，傳承教育經驗。