〈南部〉關子嶺溫泉節 吃好料享優惠

2017-09-20

〔記者王涵平／新營報導〕關子嶺溫泉美食節廿三日登場，南市觀光旅遊局昨邀餐飲業者推薦拿手料理，還有美食優惠折扣，鼓勵民眾來關子嶺泡湯順便吃好料。

雞肉料理每家都獨門

觀旅局長王時思昨邀南市議長賴美惠、市議員張世賢一起推廣關子嶺山產美食，王時思指出，遊客到關子嶺泡完湯，多會到當地餐廳用餐。而關子嶺風景區仙草埔就有合格家禽屠宰場，可提供最新鮮的當地放山雞，今天推薦的十道料理就有八道是雞肉料理，每家都有獨門料理方式。

此外，推薦的料理在關子嶺溫泉美食節活動期間有折扣優惠，在赤崁樓、安平古堡、新營火車站、台南火車站、沙崙火車站、市府民治市政中心及關子嶺活動現場等處設置手機造型立牌「關嶺美食傳送門」，遊客只要掃描立牌上的QRcode就可取得美食優惠，或在活動手冊及網站下載優惠頁面。

十道料理包括杉嶺美食城的藥膳何首烏雞湯、老街景觀餐廳甕缸雞、竹茅土雞城大缸雞、五福園溫泉美食館塔香腐乳雞、山霸王餐廳刺五加人蔘雞、崁頂土雞城竹竿雞、儷景溫泉的鹽焗雞、古早厝快炒的羊霍韭菜雞、竹香園的藍莓優格山藥、原味山產的涼拌山豬皮。

號召雞年出生民眾一同巡行

觀旅局指出，廿三日開幕當日號召「雞年出生」民眾身穿祭典服裝與火王爺花燈一同巡行，及十二歲以下學童抬著小神轎為火王爺花燈開路，其餘參與夜祭巡行前一百名報名者可獲夜巡提燈一個，當日晚間六時至八時一七五線紅葉隧道口起至一七二線乙往東山咖啡公路口將實行交通管制，籲請遊客盡早進入關子嶺溫泉區。