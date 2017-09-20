〈南部〉馬陸肆虐澎湖 將啟動收購防治

2017-09-20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來澎湖本島傳出馬陸大軍肆虐，由最早傳出的馬公山水，竟一路蔓延湖西成功、馬公東衛、石泉，甚至西嶼二崁都傳馬陸大舉入侵，由於馬陸為益蟲，無法噴灑農藥進行生物防治，因此改採贈品或價購方式，鼓勵民眾自行清除。

雖然時序入秋，但蟲蟲危機卻有增無減，被列入馬陸重災區的山水里，鄉間道路、庭院、牆壁、草叢等地方，處處可見紅色馬陸蹤影，不少馬陸甚至沿著門窗縫隙爬入屋內，影響到民眾正常生活，雖然努力清掃，但怎麼清都清不完？路上還可見遭車輛輾壓的馬陸「血痕」，由於馬陸屍體相當硬，鳥禽類也不吃，令人怵目驚心！

澎湖縣府農漁局申請百萬元經費

由於馬陸與蚯蚓一樣，都算是農田裡的益蟲，因此無法使用噴灑農藥方式防治，接獲通報的澎湖縣政府農漁局，已向防治所等單位申請百萬元經費，將比照前縣長賴峰偉時代防治蝗害方式，制訂每公斤收購價格，鼓勵民眾自行捕捉繳交，希望透過大規模人工捕捉方式，迅速減少馬陸的數量。

另外因馬陸出現在社區、聚落及家庭，環保局也出動進行環保噴藥，並以贈送禮品方式，向民眾換取自行清掃的馬陸屍體，現已在列入重災區的山水、成功、東衛、石泉及二崁等地宣導；由於馬陸屬外來種，天敵又是澎湖沒有的狐獴，無法使用生物防治，只能以人工方式捕捉，希望複製當年抵抗蝗蟲大軍肆虐成功的經驗。