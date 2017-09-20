〈南部〉市府首推環保庫錢爐 明年完工

2017-09-20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府殯葬處今年首推環保庫錢爐，總經費五千九百萬元，市府僅提供土地，由廠商出資興建，預計明年過年後完工，每年挹注市庫近百萬元，還能年省近千萬經費，避免民眾露天燃燒庫錢，維護高市空氣品質。

高市有四座殯儀館，設有四座環保金爐，預估燃燒量僅占全市一半，許多民眾貪圖方便，就近找空地燃燒庫錢，造成空氣污染，更衍生租地糾紛，近年來市府頻頻接獲民眾檢舉。

尤其茄萣興達港、旗津大街等，均是高市知名觀光景點，有民眾於茄萣濕地附近燃燒庫錢，引發環保人士憂心影響黑面琵鷺生態，且旗津區觀光人潮很多，民眾隨地露天燃燒庫錢，不但有礙觀瞻，更影響觀光發展。

殯葬處今年與民間合作，首推大型環保庫錢爐，將於市立殯儀館興建二座環保庫錢爐，總經費五千九百萬元，市府僅提供土地，不需要花錢，由廠商出資興建，市府再委外廠商管理，雙方簽約合作六年。

殯葬處表示，全案已上網公告招標，近期將辦理發包，預計明年過年後完工，由廠商每年支付市府權利金近百萬元，並且每年節省維護費近千萬元，還能改善空氣污染，堪稱是一舉多得。

市府環保局表示，燃燒一噸庫錢會產生三．五公斤的總懸浮粒狀污染物及二．四公斤的PM2.5，現行空污法雖可依法開罰露天燃燒，但市府基於民間習俗考量，今年未開出任何罰單，以勸導單取代罰單，呼籲民眾遵守法律。