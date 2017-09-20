〈南部〉噍吧哖218人受難 左鎮內庄辦首場法會

2017-09-20

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕左鎮區內庄里在日治時期的噍吧哖事件裡，死傷不少，隨著時間久遠，幾乎被年輕一輩遺忘，當地保中宮在文史工作者劉淑鑾協助調查下，收錄相關的文獻資料，並於昨天為當時的義士們舉辦百年來首場功德法會，撫慰亡靈，民眾也準備供品祭拜，追思先人。

昨天是農曆七月尾，保中宮特將普度活動與這場噍吧哖事件功德法會結合舉辦，總幹事林清景表示，根據調查文獻，內庄里受難的先賢烈士多達兩百一十八位，在地方牽連甚廣，成為倖存遺族們心中永遠的痛，耆老也鮮少談論，這段悲慘的歷史幾乎被遺忘。

法會在保中宮廣場舉行，民眾準備各式供品有上百桌，一旁還為受難者立下往生蓮位，讓後代子孫以陽世報恩人的名義進行祭拜，場面莊嚴。

住在台北的劉淑鑾說，南下研究噍吧哖事件已有八年，從蒐集史料中發現，內庄里的死傷也不少，當時除了受難者之外，後來被捕入獄的也將近百人，因此協助推動這場法會，撫慰亡靈，讓保國衛民的忠魂們安息。

八十七歲嚴姓老翁，家族中有阿公、父親與叔伯等四人在噍吧哖事件時罹難，其母為了孩子的生活，後來只好改嫁，含辛茹苦將下一代扶養長大。

也是已過八旬的魏姓老翁則是叔公被捕，關了十五年才回來，抑鬱終生，因此他特地準備供品祭拜，也向先人祈福。