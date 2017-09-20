〈南部〉市定古蹟大正公園啟動修復 重塑圓環地標

2017-09-20

原孫文銅像處設公共藝術

〔記者劉婉君／台南報導〕文化局昨天啟動市定古蹟大正公園（現為湯德章公園）修復工程，預計明年二月底完成，二○一四年遭台獨人士拉倒的孫文銅像移至他處後，基座已經清除完畢，原處將設置與政治無關的公共藝術，重塑府城圓環地標。

百年來，大正公園有多個名稱，清領時期當地稱為「牛屎埕」、「三界壇」，為台南城最高點鷲嶺南坡，一九○七年時，為了紀念台灣第四任總統兒玉源太郎，空地豎立起「兒玉壽像」，當地老一輩至今仍以台語「石像」稱之。一九一一年台南市區改正計畫，拆除城壁、闢建圓環，七條大道以放射狀通往市區各處；一九一六年以所在地大正町命名為「大正公園」，並於二○○四年公告為市定古蹟，戰後再改為「民生綠園」，現在則稱為「湯德章紀念公園」。

公園內現有湯德章紀念像

戰後，兒玉源太郎的石像失落，後來原地立起孫文雕像。二○一四年，孫文銅像遭台獨人士拉倒，兒玉源太郎的石像頭部，則於前年底在三二一巷藝術聚落的日式宿舍下被發現，經國立台南藝術大學鑑定，確認身分及雪花石膏材質，目前收藏在文資處庫房，而公園內現在則有湯德章紀念像。

大正公園古蹟修復工程經費八百萬元，包括花台、階梯、扶手、入口門柱整修外，景觀植栽將採取減法設計，鋪設草皮增加綠覆，整理園內樹木，鋪面設計上也會將三界壇一帶道路紋理納入規劃，呼應當地的歷史場景。

修復工程經費八百萬元

孫文銅像留下的基座，近日也已經清除完畢，原地將配合古蹟修復同步進行公共藝術設置工程，文化局表示，大正公園是台南市重要圓環地標，藝術可以跨越族群、產生共同的認知與情感，公共藝術設計的方向除了不涉及政治之外，也將展現「文化首都」的高度，彰顯歷史場域的精神及價值。