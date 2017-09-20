〈南部〉綠色運具齊聚 花媽︰用綠發動哈瑪星

2017-09-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕十多款最新的綠色運具昨齊聚高雄市政府，為十月份在高雄哈瑪星舉辦的生態交通全球盛典暖場，市長陳菊強調，盛典將是台灣交通發展史重要時刻，她並帶頭宣示「用綠發動哈瑪星」。

籌備年餘的生態交通全球盛典，是繼世運會、亞太城市高峰會、港灣城市論壇後，高雄再次承辦的國際盛事，累計已有五十個外國城市、七百餘人報名。

市府昨展示的新式綠色運具包括Vbike、GOGORO電動機車、光陽電動機車、Tesla電動車、納智捷電動車、力歐新能源公車、港都與漢程電動公車，以及各界矚目的7starlake無人車。

陳菊逐一看過各種車款、聽取解說，也陸續坐上電動車、電動公車、無人車體驗，感受綠能空間；她表示，生態交通全球盛典是台灣交通發展史重要時刻，屆時會「用綠發動哈瑪星」。

陳菊也公開向哈瑪星居民、贊助企業及交通部致謝，強調產官學熱情支持，盛典精采可期，歡迎大家一同見證哈瑪星的翻轉。

市府說明，生態交通全球盛典十月將於駁二蓬萊倉庫群與哈瑪星社區舉辦，活動為期一個月，有生態交通世界大會、哈瑪星生態交通示範社區、低碳運具及環境教育展覽、在地文史表演活動等四大系列活動。

高雄發展的起源哈瑪星社區，屆時將翻轉為全台第一個生態交通示範社區，各式綠色運具會穿梭街道，各汽車大廠最新款的電動車也會現場展示與提供試乘。

相關訊息可上高市交通局官網查詢。