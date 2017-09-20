〈南部〉脫硫渣築塭堤 新園人憂污染

2017-09-20

上百人聚集抗議 環局採樣化驗

〔記者葉永騫／新園報導〕屏東縣新園鄉新園村一處占地約六公頃的魚塭，使用脫硫渣做塭堤，村民擔憂水源受污染，昨有上百人前往抗議，環保局、農業處獲報會勘，並將土壤採樣化驗，同時認定魚塭沒有水權申請，違反區域計畫法，要求地主限期改善。

這個魚塭靠近新園鄉新園村高屏溪堤防，占地約六公頃，鄭姓業者養殖了午仔、烏魚、風目魚、蝦子等，由於使用中鋼爐石再精煉的脫硫渣製品做塭堤，村民深怕脫硫渣製品污染水源及周邊土壤。

昨天包括新園鄉長陳武昌、鄉代盧政宏、郭再春、新園村長鄭智文及上百位村民到魚塭關心，並通知縣府環保局、農業處人員到現場勘查採樣。

業者：來自中鋼合格產品無污染

鄭姓業者澄清，做溫堤的脫硫渣都是出自中鋼的合格產品，沒有污染疑慮，他不可能拿自己養殖的魚蝦來開玩笑。

鄉長陳武昌指出，業者沒有事先向村民說明運送的物品有無毒性，引發疑慮，環保局應該將把運送進來的脫硫渣製品和土壤採樣化驗，並盡快公佈化驗結果，以確定農地和水質是否受到污染。

環保局人員隨即在現場挖土採樣帶回化驗，預估二週後將化驗結果通知鄉公所，再公告給所有鄉民。

魚塭水權未申請 限期地主改善

環保局人員表示，合法的脫硫渣製品是無毒的，可以做為掩埋或其他用途，但如果確認是非法物質，將依廢棄物清理法開罰；農業處人員則說，這處魚塭並沒有水權申請，違反區域計畫法，限期改善。