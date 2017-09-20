〈台北都會〉拆除違章遇阻礙 啟動SOP強開鎖

2017-09-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕根據營建署統計，北市共約有八萬六千處違建，而雖然北市建管處接獲通報就會去要求改善或執行拆除，但遇到違建戶鎖門就難以解決。北市府昨於市政會議通過「台北市違章建築強制拆除遇阻礙處理作業流程」，建管處解釋，面對阻撓拆除的特殊案件將會啟動SOP，經建管處長核准以後，將在警方、政風處陪同下強行開鎖，進入民房拆除違建；目前先鎖定有營業行為及重大違規的違建案。

建管處進一步說明，以前拆違建有強行進入拆除，但自從有次發生民眾聲稱屋內的鑽石在拆除違建後就遺失對同仁提告。因此後來即使率隊出發要拆違建，遇到不願意配合開門的屋主都會無功而返，只能不停發勸導單盼民眾改善。

但建管處發言人洪德豪說，發勸導單根本不是辦法，除非遇到願意配合的民眾，否則就成為經年累月的違建。建管處就舉例，有一處違建在一百年時被認定是違建，但至今六年都還沒辦法拆除，即使率隊到門口都被拒於門外，根本不知道民眾是故意不開門還是已搬離。

建管處違建處理科長李松鶴說，之後若遇到屬於天井或室內夾層等一定要進入屋內的室內違建，建管處將會同鄰里長、警方及政風處，警方會將民眾帶到安全區域，建管處隨即圍起封鎖線後進行拆除，拆除完畢後就會通知民眾自行清理廢棄物，整個過程將全程錄影。

另外，針對戶外違建，如違建部分是雨遮、陽台等外觀部分等，他們會透過機具破壞違建頂蓋幾個洞，如果民眾將其補回就可以依照「建築法」移送法辦。