〈台北都會〉首例境外移入茲卡病例 印度男已離境

2017-09-20

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局指出，北市十八日確診首例境外移入茲卡病毒感染，個案為廿七歲印度籍男性，十六日與三位友人自菲律賓搭機到台灣旅遊，於機場出現發燒症狀被攔截採檢，昨判定屬境外移入茲卡病毒感染症個案，初步排除感染地為台北市，該個案已離境。

衛生局疾病管制科長陳少卿說，十六日晚間，接獲衛生福利部疾病管制署通報茲卡個案訊息，第一時間立即電話聯繫確定其入住北市中正區旅店，並掌握行蹤；十七日早上，針對個案及同行三名接觸者，衛教自主健康管理，並提供防蚊液防護使用。

陳少卿說，衛生局另針對其居住地及發病時曾停留大於兩小時的活動地，周邊半徑五十公尺範圍，調查病媒蚊密度、清除孳生源及消毒環境，轄內區公所亦啟動社區清潔日，號召社區民眾共同清除孳生源。

陳少卿說，茲卡病毒與登革熱病毒，是由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播的蟲媒性疾病，除了藉由病媒蚊叮咬傳播病毒外，男性亦可透過性行為把病毒傳給其性伴侶，懷孕婦女遭茲卡病毒感染，可能導致胎兒小頭畸形或死亡。

陳少卿呼籲，一般民眾前往流行地區，應有妥當防蚊措施，離開流行地區後，應暫緩捐血至少一個月，無論有無症狀，都應採取安全性行為，全程正確使用保險套，並延後懷孕至少六個月，落實自主防蚊措施至少三週。