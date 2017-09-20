〈台北都會〉停工逾2年 遠雄送大巨蛋修正書圖

2017-09-20

外傳不用環評 柯︰是誰說不用

〔記者鍾泓良／台北報導〕大巨蛋至今停工兩年四個月，遠雄與北市府經過多次開會達成共識，遠雄終於在昨天上午十點卅分，趕在市長柯文哲施政報告前將大巨蛋修正書圖送至台北市都市設計審議會。而外傳遠雄願意將書圖送至都審會，關鍵原因是北市府開出大巨蛋不用送環評會的條件。媒體昨詢問柯文哲不環評是否等於放水，柯回，市府從頭到尾都說要環評，反問「是誰說不用環評？」「他自己說的，那他就自己說」，大家眼睛大大都在看，不可能放水。

遠雄︰環評不是遠雄可以決定

遠雄發言人楊舜欽受訪則說，遠雄因應市府要求，趕在昨天下午總質詢前送達市府；至於大巨蛋環評是否不用審，他說，大巨蛋環評條件沒有變更，環境影響差異評估相對單純，「要不要環評，不是遠雄可以決定」，也沒有和市府有什麼三項共識，不要書圖剛送，市長就急著要開戰，認為沒必要。

對於遠雄送件都審，柯文哲表示，遠雄六月中通過防火性能式審查，經過整理後也應該要進來，大巨蛋要繼續蓋還是安全合法，遠雄有自己的想法，不要審查什麼，但這個社會那麼多人在看，還是秉持公開透明的方式，確保公正公平去處理。

市府過去強調，大巨蛋要復工就必須經過防火性能式審查、都市設計審議、環境影響評估及建造執照變更等四道程序，對於大巨蛋是否不用送環評，環保局長劉銘龍鄭重否認；環保局也發稿說明，今年六月廿七日接獲遠雄申請變更原環評通過的車輛及人行動線、汽機車停車位等，環保局已於七月五日回函告知，應依「環評法」施行細則第卅七條規定，提出環境影響差異分析報告送至環評會。

另外，遠雄大巨蛋今年六月八日通過台灣建築中心防火性能式審查，其中要求大客車不得滿載下地下停車場，須於地面層解決五十七輛大客車乘客上下車問題。

而遠雄與台北市交通局多次討論在大巨蛋園區北側菸廠路的交通方案，甚至有意比照世大運時期，讓大客車停到松菸倉庫。交通局回應，日前確實有跟遠雄討論大巨蛋停車，但承辦科室對於是否要停到菸廠路不清楚，表示等到遠雄送件之後就會審查。