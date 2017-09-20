〈台北都會〉雙城論壇講稿送國安會？市府︰無公文往來

2017-09-20

王世堅痛批柯說謊 送上香爐

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受電視專訪，委屈哽咽抱怨今年雙城論壇期間，自己把演講稿送至國安會，對方事前「不理不睬」，事後出包竟然公開攻擊他，讓他相當難過，飽受民進黨抨擊。柯文哲昨天赴市議會進行市政報告，藍綠議員對此紛紛火力全開。民進黨市議員王世堅痛批，市府指送給國安會的文件「無公文往來，也無相關法源」，顯見柯根本說謊，國民黨市議員吳世正也批柯謊話滿天飛。

王世堅怒嗆，柯文哲市政做得荒腔走板，卻在兩岸問題撈過界，違背台灣民意，碰到中國就矮半截，溫良恭儉讓上身，但是一碰到藍綠，就左打藍、右打綠，神威蓋世，再搭配網軍，把自己神格化，把自己供在神壇，簡直是「政治版妙禪」。他也送上「香爐」，要柯文哲收下香爐，走下神壇，「你是台北市長，不是北港香爐；你是人，不是神」。

王不滿表示，上週五詢問市長室、秘書處，有關雙城論壇的講稿，交給國安會、總統府等相關單位的相關公文往來、法源依據是什麼。拖了五天，卻僅得到簡單回覆「無公文往來，也無相關法源」。他痛批柯文哲根本是在說謊，子虛烏有，欠國安會、周玉蔻、台灣人一個道歉。

柯︰絕對沒有說謊 我是太誠實

對此，柯文哲強調，自己沒有說謊，坦白講，這涉及兩岸，不是現在這個場合可以講的，也不是當時我自己一個人扛得起來的。

議員何志偉追問柯是否真有此事？柯回應「我不會說謊，我只是太誠實」，接著透露事前確實有將資料（雙城論壇開幕講稿）送給國安會，當時是「他們（國安會）派人來拿」，地點就在市長室。何志偉質疑這位人士是否真的代表國安會？柯則在答詢中數度強調，自己在整件事中沒有說謊。

國民黨市議員陳孋輝重話批柯，談到雙城論壇問題就左閃右閃，如果是她每天被質疑個人誠信，根本就受不了。

而國民黨市議員吳世正則劈頭就批柯「謊言滿天飛」，不斷追問，「雙城論壇的講稿到底給了誰？是誰拿去了？可以代表國安會嗎？有說要給國安會嗎？」並步步進逼，「蔡壁如見了誰你不知道嗎？」一度要求現場打電話給蔡壁如，但柯文哲仍沉默以對，僅不斷強調自己沒有說謊。