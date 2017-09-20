〈台北都會〉基隆產業博覽會倒數 2正妹秀LOGO

2017-09-20

10月21日起港西二、西三碼頭倉庫舉辦8天

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府將自十月廿一日起，在基隆港西二、西三碼頭倉庫舉辦為期八天的「基隆城市產業博覽會」，市長林右昌表示，估計產業博覽會將帶來廿萬人次參與。兩位年輕正妹設計師昨公布活動主視覺LOGO，色彩繽紛，讓外界驚豔。

基隆城市產業博覽會的八大展覽館包括城市願景館、海洋產業館、文化創意館、智慧生活館、未來進行市、美食觀光館、品牌體驗館及高峰論壇館，沿著微笑港灣動線串聯陽明海洋文化藝術館共同展出。

林右昌說，產業博覽會期間，國際郵輪將靠泊東岸碼頭，西岸則有帆船、遊艇等，展現港灣城市美麗樣貌。

昨天亮相的產業博覽會主視覺設計，是滿載希望的郵輪踩著彩色浪花，展現基隆願景。兩位設計師年輕又亮眼，基隆女中畢業的林珈如說，五色繽紛色彩將基隆知名地景納入；來自台中的設計師蘇柔方表示，多雨是這個城市給她的第一印象，但親近基隆後發現，雨後會有美麗的彩虹，她相信產業博覽會會讓大家眼睛一亮。

林右昌表示，城市願景館規劃展出基隆市的發展，從「港」、「城」、「丘」的不同區域發展，到基隆河廊帶的未來區域發展與產業呈現；海洋產業館則是從基隆港的客、貨雙軸向發展，把海洋相關產業鏈一起展出。

林右昌說，美食館展出基隆伴手禮、基隆文創、基漁優鮮認證等美食產品，讓參觀者可以買得開心。