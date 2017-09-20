〈台北都會〉公立僅5所 新北技職教育遭疑「做樣子」

2017-09-20

加上綜合、技術型高中才11校

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市教育局力推技職教育、在地就學，轄內公立高職卻僅有五所，遠不及公立高中數量；若加上綜合高中、技術型高中，也才十一所學校。民眾質疑，新北市在地公立高職數量為個位數，教育局推動技職教育有如打假球，只是「做做樣子」。

新北市的公立高職包括三重高級商工職業學校、新北高級工業職業學校、淡水高級商工職業學校、瑞芳高級工業職業學校、鶯歌高級工商職業學校。

新北市長朱立倫多次在公開場合強調技職教育培育人才的重要性，教育局政策聚焦推廣技職教育、在地就學，今年二月還設立「技職教育科」，投入技職教育扎根工作。

想填公立餐飲科 僅淡水商工1校

民眾認為，孩子對技職體系有興趣是好事，面對房價飆漲、薪水不漲的生活環境，家長仍會優先選擇學費相對較低的公立學校；然而，若想接受技職教育、且是在地就學，可選擇的學校相當少，舉個例子來說，若有孩子想選填餐飲科，公立高職的選項只有一所──淡水商工，選擇彈性被綑綁。

部分學校教師坦言，儘管已實施十二年國教，國中校長仍以畢業生上公立學校的比率做為「宣傳政績」，鼓勵孩子培養興趣進入技職教育體系，偏偏公立高職數量少，前後矛盾。

教局官員：設新校須考量產業需求

教育局副局長黃靜怡表示，北北基三個城市一體為同一免試就學區域，以一○六學年度來看，北北基國中畢業生六萬五千兩百八十三人，高中職總招生名額有七萬八千六百卅九名，就學資源是充足的；因應少子化現象，設立新學校必須做出甚多評估才能執行，高職設立也須考量產業需求脈動，目前唯有五股地區因狹長地形關係，正在規劃完全中學，除此以外，目前沒有任何其他新設學校的計畫。